Gilberto Gil, Jards Macalé e Milton Nascimento vão juntos a show de Paul McCartney, no RJ

O perfil oficial de Nascimento no Instagram postou uma foto do trio, com a legenda: "Minhas companhias da pesada para o show de hoje.". O cantor também compareceu na apresentação do inglês no começo deste mês.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O último show de Paul McCartney no Brasil aconteceu na noite deste sábado (16), no Rio de Janeiro. Além de um estádio cheio, o ex-Beatle teve como público Gilberto Gil, Jards Macalé e Milton Nascimento.

