Gil do Vigor presenteia a irmã com carro de luxo

"Gente! Tá aqui o presente que ganhei do meu SUPER IRMÃO Gil do Vigor.

O ex-participante do "BBB21" (Globo), deu automóvel de luxo para a irmã, modelo SUV Hyundai Creta preto, avaliado em cerca de R$ 110.990. O carro ainda veio com um laço vermelho em cima.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Janielly Nogueira, a irmã do ex-BBB Gil do Vigor, compartilhou, em suas redes sociais, o presente que ganhou do economista.

