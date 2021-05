Gil do Vigor, ex-BBB 21, é contratado pela Globo e comemora a novidade

Segundo o economista Claudio Ferraz, que foi professor do ex-BBB, Gil do Vigor quer mudar o Brasil. "Ele quer ter um PhD para ajudar a mudar o Brasil e quer mostrar que educação e pesquisa são cruciais para essa mudança. Orgulho de professor", completou Ferraz, que é professor da Vancouver School of Economics, University of British Columbia, Canadá, e do Departamento de Economia da PUC-Rio.

Para ele, é preciso que os governantes tomem atitudes para minimizar as injustiças do Brasil. "Nós perdemos talentos", avalia.

O economista disse recentemente que entrou no BBB 21 para ter voz e representar muitas pessoas que não são ouvidas no país.

No sábado (15), Gil vai participar do Altas Horas (Globo) e falará mais sobre a contratação.

Conhecido pelo jeito alegre e intenso nas discussões, Gil do Vigor vai conciliar a nova vida de famoso com o pós-doutorado em economia na Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos. O pós-doutorado começa em setembro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.