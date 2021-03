Gil diz a Sarah que quer namorar com Lucas quando deixar o "BBB21"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma brincadeira durante a festa no BBB na madrugada deste sábado (6), Gil beijou um manequim, apelidado por Camilla de Rogério. "O Rogério está afim de você, Gil. Ele gostou de você na balada. Beija, Gil", aconselhou a influenciadora, no que foi obedecida pelo doutorando, que deu um beijaço no boneco, surpreendendo Camilla e João.

Depois da brincadeira, Gil foi tomar banho e Sarah o acompanhou. Ele, então, contou à amiga que gostaria de namorar Lucas Penteado quando saísse do reality. Sarah disse ao doutorando que Lucas estava interessando em curtição. "Ah, Gil. Lucas quer cachorrada". Após o economista reafirmar o interesse, Sarah o aconselhou a resolver a questão quando saísse do BBB.

"Eu quero namorar com Lucas. A verdade é essa, amiga", disse Gil novamente. Sarah deu uma resposta bem-humorada: "chegando lá fora, a gente vê se ele quer namorar. Se não quiser, eu te levo para a cachorrada", brincou. O economista disse que vai sofrer se Lucas não o quiser. Sarah então lembrou, descontraída, que o ator é sagitariano e "não quer nada com nada".

Lucas e Gil trocaram beijos durante a Festa Holi Festival, a segunda desta edição do BBB e que teve como desfecho a saída do ator do reality. "Espero que não acabe aqui", disse Lucas para Gilberto. "Não", respondeu Gilberto. Logo após o beijo gay, Sarah se aproximou dos dois e sugeriu um selinho triplo, o que realmente aconteceu.