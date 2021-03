Geraldo Luís relata 'dias difíceis' e infecção nos pulmões após contrair a Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador da Record Geraldo Luís, 49, está internado em um hospital de São Paulo com 20% dos pulmões comprometidos em decorrência de complicações da Covid-19. Ele se infectou há uma semana.

De acordo com ele, a internação se deu por causa de dores e desconforto no corpo. "Passei dias difíceis, noites com dores por todo o corpo. Hoje, minha médica fez novos exames. Na tomografia apontou uma infecção de 20% em meus pulmões. Já entrou com novos medicamentos e ficarei internado para melhor cuidado do avanço de minha cura", disse ele.

Na sequência, falou que a fé o tirará dessa situação e agradeceu a todos que têm rezado por ele. "Sigo na fé em Jesus e no amor pela vida. Tanta gente orando que me ama que me sinto no dever de passar a verdade. Hoje tive grandes avanços e as dores já diminuíram. Obrigado pelo carinho e preocupação. Vacina para todos", concluiu.

Toda a equipe de produção do programa A Noite É Nossa mandou flores e um cartão carinhoso para o jornalista no hospital. O presente foi publicado pelo próprio Geraldo em seu Instagram.

Até então, para gravar a atração semanal, ele tinha de passar regularmente pelo procedimento de cotonete no nariz, o exame de PCR, o mais eficaz para detectar a Covid-19. A última edição foi comandada por Luiz Bacci.

Mas nada que abale a fé do apresentador. "Deus e seus sinais. Continuo minha luta. O que temos que passar só nós passaremos, mas sempre acesa a chama da fé e do amor", escreveu na mesma rede social.

O diagnóstico de Geraldo e o anúncio aconteceram em 23 de fevereiro. "Estou passando aqui para avisar vocês que, infelizmente, testei positivo para a Covid. Estou bem, sintomas leves desde ontem, garganta raspando sem febre alta, graças a Deus, respiração normal, os meus médicos acompanhando, tudo certinho. Não se preocupem", informou por vídeo na ocasião.

O apresentador contou que o filho, João Pedro Sacramento, 20, também havia feito testes para descobrir se tinha sido contaminado pelo coronavírus, mas o resultado tinha sido negativo. Geraldo permaneceu isolado desde então.