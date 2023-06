Geraldo Luís expõe rixa com Rodrigo Faro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Geraldo Luís, 52, é o convidado do quadro Caixa Surpresa, do Melhor da Tarde (Band), nesta sexta-feira (30), para falar da vida e carreira na televisão e não ficou em cima do muro para criticar Rodrigo Faro, 49 -seu ex-colega de Record.

O apresentador foi desafiado a eleger os vilões e mocinhos que cruzaram o seu caminho na televisão e expôs, segundo apuração da reportagem, mágoa com o colega de profissão pela falta de apoio após tomar a decisão de deixar a emissora de Edir Macedo.

"Faro não é meu amigo. Não frequento a casa dele e ele não frequenta a minha, mas é um cara que eu respeito e poderia ter feito uma ligação para mim [quando deixou a Record recentemente], da mesma forma que Xuxa e muita gente que eu não esperava fizeram", disse ele, em referência a sua saída da Record.

Em 2013, Geraldo Luís e Rodrigo Faro passaram a atuar nos domingos da Record com os programas Domingo Show e Hora do Faro, respectivamente. Rapidamente, ambos os programas passaram a ser alvo de comentários pela mídia especializada em TV e até o público por trazer conteúdos semelhantes de assistencialismo.

No Melhor da Tarde, Geraldo criticou Faro e os demais colegas de televisão por copiarem seu estilo de produzir material para a televisão. "Estava contando histórias. Quando acabava, começava todo mundo a contar também. Não dá para ser assim. Se eu for fazer aquilo que o Celso Portiolli faz, eu vou me lascar porque não tenho talento para comandar aquele game, com aquela alegria."

"Respeito o Rodrigo, acho que ele é um tremendo profissional, mas ficou enfraquecido porque começou a comparação [...] Faro, seu talento não é para contar histórias", afirmou o apresentador.

A reportagem apurou que Geraldo e Faro nunca nutriram uma relação de amizade nos bastidores da Record. Eles mantinham contato cordial em eventos com os demais apresentadores - como lançamento de programação, festas de final de ano, entre outros -para não criar polêmica.