Geraldo Luís deixa a Record TV após 16 anos

A informação foi confirmada à reportagem pela emissora por meio de nota, em que afirma uma decisão mútua para encerrar o contrato. "A Record TV vem a público agradecer ao apresentador e jornalista Geraldo Luís pelos 16 anos que esteve na emissora e onde comandou diversas atrações jornalísticas e de entretenimento. Em comum acordo entre as partes, decidiu-se a descontinuidade do contrato de prestação de serviços nesta data."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Geraldo Luís, que fez carreira extensa na Record TV, não faz mais parte do quadro de funcionários da emissora. O apresentador prestou serviços por 16 anos no canal e já atuou como repórter em diversos programas de jornalismo e entretenimento.

