Gene Simmons, do Kiss, coloca mansão à venda por R$ 123 milhões; veja detalhes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O roqueiro Gene Simmons, 71, colocou à venda a mansão que pertencia a ele há quase 40 anos. O imóvel, que fica na luxuosa região de Beverly Hills, em Los Angeles (EUA), está sendo ofertado por US$ 22 milhões (cerca de R$ 123 milhões).

A propriedade tem quase 1.500 metros quadrados e possui amenidades como quadra de tênis, uma piscina em formato de lagoa e um toboágua de 18 metros de altura. A garagem tem vaga para até 35 carros.

O pé direito duplo do saguão de entrada tem 12 metros de altura e piso de madeira. Também há várias salas de estar, sendo que a principal tem janelas do chão ao teto com vista dos jardins. A cozinha tem ilha central e na sala de jantar há um lustre de cristal.