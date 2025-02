Gato abandonado por ser muito carinhoso é adotado após centenas de interessados

As postagens tiveram quase 14 milhões de visualizações na plataforma. "Este menino fofinho quer uma família que o ame incondicionalmente", escreveu o perfil do Little Guild. Nos comentários, diversas pessoas se candidataram para se tornarem tutoras de Ravi.

Um abrigo de animais nos Estados Unidos resgatou Ravi, de 8 anos, e compartilhou vídeos e fotos do bichano no TikTok na tentativa de achar um novo lar para ele.

