'Garota de Ipanema' é a música brasileira mais gravada na história; veja lista

Na segunda posição da lista estão empatadas "Aquarela do Brasil", escrita por Ary Barroso na década de 1930, e "Carinhoso", composta por Pixinguinha e Braguinha em 1968, ambas com 430 gravações.

Tom Jobim e Vinicius de Moraes aparecem com outras duas composições feitas em parceria no ranking, "Eu Sei que Vou te Amar" e "Chega de Saudade".

"Garota de Ipanema" ajudou a consolidar a bossa nova no mundo e ganhou uma versão em inglês, "The Girl From Ipanema". Em 1965, ganhou o Grammy de gravação do ano.

Até hoje, a canção foi regravada 442 vezes por artistas nacionais e internacionais, além de aparecer em produções audiovisuais. Ela já havia ocupado o primeiro lugar no último ranking, que pode variar de acordo com novos cadastros de composições.

