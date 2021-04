Gal Gadot diz ter se inspirado na princesa Diana para viver Mulher-Maravilha

Fora das telas, Gadot espera seu terceiro filho com o marido Yaron Varsano, notícia divulgada no início de março. Eles já são pais das meninas Alma, 9, e Maya, 3.

"Como você pode se conectar com uma deusa que é super forte, tem tudo e é superperfeita? Queria mostrar as vulnerabilidades e o coração dela", destacou Gadot. Coincidentemente, a Mulher Maravilha nos filmes e quadrinhos é uma princesa chamada Diana.

Para a atriz, era importante mostrar aos fãs uma personagem inspiradora e que eles pudessem relacionar com alguém verdadeiro, que pelas características filantrópicas, poderia ser personificada pela "Princesa do Povo", alcunha pela qual ficou conhecida Diana.

"Lembro de assistir a um documentário sobre a Princesa Diana e havia uma parte em que diziam que ela era cheia de compaixão e sempre se importava com as pessoas e era tipo, 'Ding, ding, ding,' essa deveria ser a Mulher-Maravilha", disse a atriz durante bate papo virtual com a Vanity Fair na terça-feira (13).

