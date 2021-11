Gabriela Pugliesi elogia Rico, de A Fazenda 13, no perfil dele no Instagram

Bil pediu calma para o Erasmo e pediu para ele não falar mais nada para Solange. "Não? Se ela quiser vir me agredir, deixa ela vir", falou Erasmo. "Preguiçosa", acrescentou o peão. A briga terminou com Solange dizendo que o peão não sabe nada da vida dela.

"Queria ter alguém como você sempre perto de mim! Pessoas verdadeiras assim são raras. Defeitos todos temos, mas a sua autenticidade, lealdade aos seus amigos, sua coerência e tudo mais que vi em você te torna único e especial!", escreveu Pugliesi. Os administradores do perfil do peão no Instagram responderam: "Que belíssima mensagem, certeza que Rico adorará te conhecer."

No vídeo, Rico se defende da acusação de Sthe Matos de que ele se aproximou dela no reality porque tem muitos seguidores. Chorando, ele disse que não olha engajamento nas redes sociais e se fosse para fazer isso ficaria amigo de pessoas fortes nas redes, como Dynho, Mileide ou MC Gui. "Eu sou uma pessoa que realmente tenho sentimento."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora fitness Gabriela Pugliesi, 36, elogiou Rico Melquiades, colega de confinamento de seu ex-marido Erasmo Viana, na 13ª edição do reality A Fazenda (Record). Ela comentou a postagem de um trecho de um vídeo de Rico chorando no Jogo da Discórdia, na madrugada desta segunda-feira (1º).

