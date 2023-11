Gabriel Medina é criticado por alerta a cirurgias estéticas

Na internet, internautas não concordaram com o posicionamento de Medina. A ex-BBB Clara Aguilar pontuou: "O homem que só anda com mulher padrão e de corpo perfeito". A jornalista Julia Pitaluga comentou: "Ele e sua turma de parças são os primeiros a pegarem as mulheres mais padrão possíveis, lipadas, siliconadas com menos de 50kg". "Muita hipocrisia", completou.

