Gabi Brandt mostra fatura do cartão de crédito de R$ 377 mil: 'Não sei como vou pagar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Gabi Brandt, 26, chocou seguidores e internautas ao mostrar a fatura de seu cartão de crédito. "Como vou pagar? Não sei", disse a ex-De Férias com o Ex aos risos, após exibir a fatura na quantia de pouco mais de R$ 377 mil.

O vídeo foi gravado pela também influenciadora Yanka Barreiros, irmã de Pétala Barreiros. Ela compartilhou o registro em seus Stories após a festa de três anos de Davi, fruto do relacionamento de Brandt com o cantor Saulo Pôncio —com quem tem outro filho, chamado Henri.

Nas imagens, é possível a fatura fechada no valor exato de R$ 377.719,90. "Vocês acham que é meme os trezentos mil do cartão? Não são trezentos, são trezentos e setenta e sete", disse Yanka, filmando o rosto de Brandt.

Recentemente, a influenciadora disse em seu Instagram que esta tem sido a média de valor da fatura que vem pagando nos últimos meses. Ela explicou que usa o cartão de crédito para suas constantes viagens, então costuma comprar nele fora do país também.

Após expor o valor da fatura, o nome da influenciadora chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter, nesta quarta-feira (6). "A fatura do cartão da Gabi Brandt de R$ 377 mil, eu teria que trabalhar 15 anos para ter R$ 300 mil no bolso... é bizarro que gastem isso em um mês", escreveu uma internauta.

"Pode ser inveja, mas a Gabi Brandt explanar a fatura de R$ 300 mil como se fosse a coisa mais normal do mundo me irrita num nível fora do normal", disse outra. "Gabi Brandt pagando R$ 370 mil em uma fatura, e eu com a cara inchada de chorar aqui porque não sei como vou pagar uma fatura de R$ 350. São tempos difíceis para os concurseiros, senhores", escreveu ainda uma terceira.