Gabby Petito: Entenda tudo sobre o caso e a morte da influenciadora

Laundrie é considerada "uma pessoa de interesse" no caso. Ele não foi acusado de nenhum crime, mas se recusou a cooperar com os investigadores dias depois que a família de Petito relatou seu desaparecimento.

Uma mulher de nome Miranda Baker publicou vídeos em sua conta no TikTok afirmando ter dado carona ao noivo de Petito no dia 29 de agosto, em um local próximo de onde os restos mortais foram encontrados.

Segundo o New York Post, Laundrie também agrediu a moça ao empurrar o rosto dela para trás e ao trancá-la para fora de seu carro após a discussão. Foram retomadas na manhã desta quarta-feira (22) as buscas pelo paradeiro de Brian.

Na sequência, relatou que viu um comportamento agressivo por parte da influenciadora. "A certa altura, ela deu um soco no braço ou rosto dele e tentou entrar na van. Eu não tinha certeza de quão sério isso era, mas do meu ponto de vista, algo definitivamente não parecia certo."

Apesar de ele ainda não ter sido acusado de nenhum crime, testemunhas afirmaram ao New York Post que presenciaram agressões dele contra a jovem e também dela contra ele um mês antes do corpo dela ser encontrado.

Nesse atual momento, as autoridades americanas já cravam que a menina foi assassinada. Porém, a pessoa que teria matado a jovem ainda não foi identificada. Foram feitos testes de DNA para confirmar que tratava-se de Gabby. Ela estava em uma área remota da Floresta Nacional Bridger-Teton, no oeste de Wyoming.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.