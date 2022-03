'Fui ao 1º lugar que minha sorte mandou', diz Anitta sobre comemoração de aniversário na Tailândia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta completa 29 anos de idade nesta quarta-feira (30), e decidiu comemorar com uma viagem de um dia pela Tailândia com o amigo Fellipe Parks. Segundo ela, o destino foi escolhido no dia do voo, terça-feira (29), quando os dois já estavam no aeroporto.

"Onde estou agora já é meu aniversário. Quem me conhece sabe o quanto eu amo ser espontânea na vida. Você já foi ao aeroporto e decidiu ir ao primeiro lugar que sua sorte lhe disser para ir como nos filmes? Bem, eu acabei de fazer isso e acabei no outro lado do mundo apenas para comemorar meu dia e os momentos incríveis que tenho passado ultimamente", escreveu Anitta, em inglês, no Instagram.

"Graças ao amigo maluco que tenho que disse sim a essa ideia maluca. De qualquer forma, obrigado ao universo, obrigado a todos vocês. E eu decidi que vou comemorar com uma das minhas festas incríveis neste fim de semana nos Estados Unidos. Então se eu ainda não te mandei uma mensagem sobre isso (porque estou planejando isso de última hora obviamente), me mande uma mensagem e eu te mando qual é o endereço do céu neste fim de semana".

"Fui ao primeiro lugar que minha sorte me mandou ir, como as pessoas fazem nos filmes. Sim, fiz isso, por literalmente um dia", confirmou nos Stories. "Sou louca, de um jeito bom"

A cantora mostrou estar hospedada em um resort de luxo, desfrutando de piscina privativa, spa, praia e restaurantes com comidas tailandesas. Na mesma rede social, ela mostrou que foi acordada pelo amigo com um bolo à meia-noite.

Na véspera de seu aniversário, a cantora também conquistou mais um feito em sua carreira: com "Envolver", Anitta entrou nesta terça-feira no Top 5 músicas mais ouvidas no mundo pelo ranking da Billboard Global, em quinto lugar.

A lista classifica as principais músicas com base em streaming e atividade de vendas de mais de 200 territórios ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos. Na lista que exclui os EUA, "Envolver" está em segundo lugar.

Na última sexta-feira (25), a cantora alcançou o primeiro lugar do ranking de músicas mais ouvidas no mundo pela plataforma musical Spotify. No Twitter a frase "Ela venceu" chegou a ficar entre os assuntos mais comentados. Fãs e internautas celebraram a conquista da cantora. "É de Honório, é do Rio de Janeiro, é do Brasil. Ela venceu!", escreveu um internauta.

"Envolver" foi lançada em novembro de 2021, mas começou a fazer história no último dia 18 de março, quando apareceu na posição 17 do Top 50 Global do Spotify. Até então, o maior sucesso de Anitta na plataforma era o hit "Vai Malandra", que alcançou o 18º lugar da lista.