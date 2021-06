'Friends' ganhará cruzeiro temático para até 500 fãs em 2022

"Friends: The Reunion" vai colocar novamente frente a frente os seis protagonistas de uma das comédias de maior sucesso de todos os tempos. Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer se encontraram no mesmo estúdio onde gravavam a produção, nos nos estúdios da Warner Bros.

Segundo o Daily Mail, no cruzeiro Fana World Travel haverá atividades temáticas ligadas às histórias e aos personagens conhecidos. Terão jogos de perguntas e respostas e fantasias para vestir. O tema também já está definido: "Você está partindo para uma aventura com seus melhores amigos".

