Fria, calculista e manipuladora, diz Marina Ruy Barbosa sobre Suzane von Richthofen da série

Por Folha de São Paulo

14/09/2025 10h45
Arte e Cultura



RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Atriz desde criança -ela estreou nas novelas em 2004, em "Começar de novo" (Globo)--, Marina Ruy Barbosa chega aos 22 anos de carreira com um desafio: o de interpretar Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos e seis meses pelo assassinato dos pais, em 2002.

Ela é uma das protagonistas da série "Tremembé", da Prime Video, sobre a penitenciária paulista que abriga autores dos crimes de maior repercussão do país, e define sua personagem como "extremamente fria, calculista e manipuladora".

O que a motivou a aceitar o convite para interpretar Suzane foi o desejo de surpreender o público. "Minha vontade é mostrar que estou disposta e em busca de projetos inesperados. Quero fugir do óbvio", diz, em entrevista a O Globo.

A atriz conta que não teve contato algum com a personagem da vida real. "Estamos falando de uma série de ficção inspirada em histórias reais. Na verdade, a minha base não foi Suzane, e, sim, registros jornalísticos sobre o crime apurados pelo pesquisador Ullisses Campbell. O grande desafio foi deixar fora do set meus sentimentos, opiniões e pudores."

Marina também falou sobre o encerramento de seu contrato com a Globo, onde trabalhou por 20 anos. "Não foi o fim de uma relação e, sim, de uma exclusividade. Hoje posso experimentar novas possibilidades", diz.

"Enxergar a vida aos 30 anos não se trata de abandonar caminhos, mas de costurar novas camadas à minha trajetória. É como se todas minhas facetas encontrassem um diálogo mais profundo e se entrelaçassem", afirma.

