Fred espera Peru melhor do que na 1ª fase e evita pensar na Argentina

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Brasil e Peru abrem as semifinais da Copa América nesta segunda (5), às 20h, no estádio Nilton Santos. Na terça-feira (6) é a vez de Colômbia e Argentina decidirem o outro finalista, em Brasília. Pela tradição envolvida dos dois lados, já existe uma expectativa no ar por uma final entre brasileiros e argentinos, no Maracanã, no próximo dia 10. Em entrevista coletiva concedida neste domingo (4), o volante Fred disse que esse pensamento não existe entre os jogadores da seleção brasileira.

"Claro que não [pensam nessa final]. A Argentina tem um grande adversário e a gente também. Nem pensamos na final, pensamos no amanhã, que é contra o Peru. Temos que fazer o melhor. Se a gente pensar na final e não no amanhã a gente vai ser surpreendido. A gente só pensa no Peru", afirmou o camisa 8 do Brasil na Copa América.

A seleção brasileira já enfrentou o Peru nesta edição do torneio. Foi na segunda rodada da fase de grupos e terminou com goleada verde-amarela por 4 a 0 no Rio de Janeiro. Para Fred, o confronto anterior e o histórico positivo do Brasil diante dos peruanos não deve ser considerado antes do confronto eliminatório desta segunda-feira.

"Eles atuam muito bem, com grandes jogadores que já até atuaram no Brasil. Vai ser o jogo da vida deles, semifinal contra o Brasil, na nossa casa, eles vão procurar fazer um grande jogo. É uma equipe que tem uma consistência grande, eles tentam jogar. A gente tem que estar preparado para tudo, para o gramado, para o clima e para a equipe deles, se eles quiserem jogar ou defender. Temos todos os planos para que a gente não seja surpreendido", disse Fred, que só evitou responder qual dos cinco adversários foi o mais difícil até agora.

"Todos (risos). São grandes equipes, grandes times que em um jogo contra o Brasil vêm jogar a vida, então todos os jogos são difíceis. Agora posso dizer que o último foi muito difícil [contra o Chile], mas esse vai ser muito mais. É uma equipe que vem motivada para buscar a vitória contra o Brasil. Vai ser o jogo da vida deles. Não existe jogo fácil. Contra o Peru foi muito difícil, mas nós procuramos, fizemos o nosso trabalho para transformar o jogo em mais fácil para gente. Temos que nos doar o máximo para que o jogo fique mais fácil para gente, porque vai ser muito difícil."

Apesar do discurso que relaciona as dificuldades que o Peru pode impor, Fred admitiu o favoritismo do Brasil na semifinal da Copa América: "Contra a seleção do Peru a gente tem favoritismo por estar em casa, mas temos que saber lidar com isso, não podemos levar para dentro de campo, temos que continuar fazendo o trabalho que estamos fazendo e chegar dentro de campo e nem pensar nisso. É apenas jogar e mostrar nosso trabalho."

JOGOS BRASIL X PERU COM TITE NO COMANDO

16/11/2016 - Peru 0 x 2 Brasil (Eliminatórias)

21/6/2019 - Brasil 5 x 0 Peru (Copa América)

7/7/2019 - Brasil 3 x 1 Peru (Copa América)

11/9/2019 - Brasil 0 x 1 Peru (amistoso)

13/10/2020 - Peru 2 x 4 Brasil (Eliminatórias)

17/6/2021 - Brasil 4 x 0 Peru (Copa América)