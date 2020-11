Frank Aguiar decide assumir nome de bastimo e passa a se chamar Luz Aguiar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 30 anos de carreira, Frank Aguiar, 50, decidiu mudar o seu nome artístico. De acordo informações divulgadas pela sua assessoria de imprensa nesta quinta-feira (12), o cantor assume a partir de agora o nome de batismo, Francineto Luz de Aguiar.

"Sempre que eu fico comigo mesmo, algo está me pedindo para assumir o meu nome de sangue, de identidade, que é Luz Aguiar, um nome lindo. Por falar nisso, Luz Aguiar mostra diariamente o quanto é possível se reinventar e não ficar 'parado no tempo'", disse o músico acrescentando que é grato ao "nome fantasia" Frank.

Segundo ele "foi preciso todo esse tempo" para que percebesse que é preciso assumir a sua verdadeira identidade. O músico piauiense está recebendo apoio dos seus fãs, que apoiam a decisão da mudança de nome.

Aguiar acredita que nunca é tarde para se reinventar. "As canções atuais transmitem uma mensagem positiva com muita luz. É algo que toca no emocional com uma mensagem verdadeira. A música é a mensagem e nós, artistas, somos apenas os mensageiros. Luz Aguiar tem muito mais a ver com essa nova fase que estou vivendo" disse o artista.

Por meio das redes sociais, Luz Aguiar tem compartilhado recados motivacionais sobre fé e esperança com os fãs. Ele também compartilha conteúdos divertidos e interativos em seu perfil, como vídeos, fotos, enquetes, recordações, momentos especiais e divulgações na carreira, além de muitas mensagens positivas e motivacionais.

Conhecido por seus gritos, Aguiar também prepara um livro com mensagens positivas. "O livro vai mexer bastante com a emoção das pessoas, porque vai falar sobre prosperidade, felicidade... É um livro muito bom", contou ao jornal Folha de S. Paulo no começo do ano.