Fotos de Emma Corrin como princesa Diana em 'The Crown' são divulgadas pela Netflix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix divulgou nesta terça (29) fotos da quarta temporada da série "The Crown", que estreia no Brasil dia 15 de novembro. As imagens mostram as atrizes Emma Corrin, 24, e Gillian Anderson, 52, caracterizadas como princesa Diana e Margaret Thatcher, respectivamente.

Nesta nova leva de episódios, a atração começa no final da década de 1970, e apresenta a preocupação da rainha Elizabeth (Olivia Colman) e da família real em proteger a linha de sucessão ao trono inglês. Para isso, eles precisam encontrar uma noiva adequada para o príncipe Charles (Josh O'Connor), que ainda está solteiro aos 30 anos.

O romance de Charles com a jovem Lady Diana Spencer é o conto de fadas de que o povo britânico tanto precisa, mas no palácio, a família real está cada vez mais dividida.

No âmbito político, a séria mostra o impacto das decisões da primeira mulher à frente do Parlamento, a primeira-ministra Margaret Thatcher, aumentando a tensão entre ela e a rainha, já que Thatcher direciona o país para a Guerra das Malvinas.

Quando foi anunciada na atração, Corrin disse que se sentia "animada e honrada". "Eu estou grudada na série desde o primeiro episódio, e pensar que estou me unindo a essa família de atores incrivelmente talentosa é surreal. A princesa Diana foi um ícone e o seu efeito no mundo foi profundo e inspirador", afirmou ao site The Hollywood Reporter.

Recentemente, o tabloide The Sun divulgou que a quarta temporada de "The Crown" vai mostrar a luta de Diana contra a bulimia nos anos 1980. Segundo o site, uma representante da produtora Left Bank Pictures, que faz a série, afirmou que o transtorno alimentar será abordado de forma responsável na série.

"Os produtores trabalharam em estreita colaboração com uma instituição de caridade para transtornos alimentares, a BEAT, para garantir que sua representação da bulimia da princesa Diana na quarta temporada fosse precisa e fosse tratada com sensibilidade."