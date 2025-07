Fórmula 1 deixa a Band e volta para a Globo a partir de 2026

O calendário de 2026 prevê 24 corridas, incluindo o Grande Prêmio de São Paulo, no circuito de Interlagos. A temporada será histórica para a categoria, com a introdução de combustíveis 100% sustentáveis e a estreia de novas equipes no grid, como Audi e Cadillac.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Fórmula 1 deixa a Band e volta para a Globo. Nesta sexta-feira (11), a emissora carioca informou que garantiu os direitos exclusivos da categoria no Brasil entre 2026 e 2028, em um modelo multiplataforma. As corridas serão transmitidas na TV Globo, nos canais sportv e nas plataformas digitais da emissora, incluindo o Globoplay.

