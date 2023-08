Fora do The Town, Queens of the Stone Age já teve outros cancelamentos por saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Queens of the Stone Age cancelou, nesta quinta-feira (24), sua apresentação programada no The Town, que ocorreria no dia 9 de setembro, em São Paulo. Em nota, a organização do festival afirma que o grupo não pode vir ao Brasil por "orientações médicas". Esta não é a primeira vez que a banda cancela shows por problemas de saúde.

Em junho deste ano, o vocalista Josh Homme afirmou, em entrevista ao Revolver Magazine, que passou por uma cirurgia, que foi bem-sucedida, durante o tratamento contra um câncer em 2022. Ele não entrou em detalhes de onde o tumor estava localizado, dizendo apenas que a doença foi "apenas a cereja do bolo em uma época interessante".

No passado, Homme enfrentou outros problemas de saúde. Em entrevista ao NME em 2011, ele conta que "morreu e sobreviveu" na mesa de cirurgia para tratar um ligamento do joelho, um ano antes. Naquela época, o músico precisou ficar três meses de cama - o que gerou uma diminuição das ações da banda.

Em abril de 2017, o vocalista enfrentou outro procedimento cirúrgico na mão, e exibiu a área engessada em foto nas redes sociais. Em agosto daquele mesmo ano, o grupo cancelou, mais uma vez, uma apresentação no festival Outside Lands, em San Francisco, nos EUA, por "problemas de saúde".

Mais recentemente, em abril deste ano, o Queens of the Stone Age cancelou outra performance no Welcome to Rockville Festival por "circunstâncias imprevisíveis".