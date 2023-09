Fora da TV após saída da Globo, Renato Aragão anuncia volta à vida artística com musical

Recentemente, Renato Aragão virou notícia por ter ficado chateado com a Globo. Ele se sentiu esquecido por não ter sido convidado para a edição deste ano do Criança Esperança. Dias depois, ele apareceu na Record junto com Dedé Santana para ser homenageado pela sua carreira.

Em uma live no Instagram, feita neste domingo (10), Renato e Lilian afirmaram que o local dos testes presenciais ainda não está definido, mas que isso deve ocorrer ao longo da semana. Eles estão abertos para atores, atrizes e cantores de todo o Brasil, sem restrição. Uma conta no Instagram para a peça já foi criada.

Do filme, porém, só será usado o nome. A peça contará a história de vida de Aragão, desde sua infância no Ceará até o seu sucesso na TV. Esposa de Renato Aragão, Lilian Taranto confirmou a informação ao F5.

A adaptação terá o nome de O Adorável Trapalhão, filme lançado em 1967 e um dos primeiros produzidos com a marca do programa Os Trapalhões, que seria um grande sucesso na TV brasileira a partir dos anos 1970.

