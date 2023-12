Florence Pugh é atingida por objeto arremessado no palco durante a CCXP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Florence Pugh foi atingida por um objeto durante sua participação na CCXP 2023 neste domingo (3). Ela estava posando para fotos no palco lateral do auditório principal do evento quando o item atingiu seu rosto.

A artista veio ao país para participar do evento e divulgar "Duna Parte 2", filme que estreia em 2024 nos cinemas brasileiros. Os atores Timothée Chalamet e Austin Butler, a atriz Zendaya e o diretor Denis Villeneuve também estão na feira.

O momento aconteceu ao final do evento com a equipe no saguão da feira, no palco Omelete --estande lateral ao do auditório onde aconteceu a apresentação do painel de "Duna". A cena foi registrada pela transmissão oficial do evento e aparenta ser uma pulseira, arremessada por um dos fãs.

Depois de ser atingida, a organização pede para que a plateia não jogue objetos no palco, avisando do risco do ato para os participantes. Naquele momento, diversos objetos eram arremessados pelo público no palco para os artistas --incluindo uma camisa, que é assinada por Zendaya.

O elenco e o cineasta saem do palco logo depois, dado que era o fim do encontro. A atriz aparenta estar bem após o impacto do objeto.

A CCXP é a principal feira de cultura pop da América Latina e termina a edição deste ano neste domingo. Além de "Duna", o evento em 2023 teve painéis dedicados a lançamentos como o filme "Furiosa - Uma História Mad Max" e a série "Monarch - Legado de Monstros".