Flipop simula estandes de livros, cabine de foto e até café em nova edição online

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A quinta edição do Flipop, o Festival de Literatura Pop, acontece online entre esta quinta e o domingo, 25, com a simulação de ambientes físicos e espaços de interação virtual.

Os visitantes poderão fazer um passeio por estandes, salas, cabines de fotografia, tendas, mesas de autógrafo, auditório e até mesmo um terraço com cafeteria, onde é possível conhecer pessoas e iniciar um bate-papo.

Essa é a segunda vez que o festival, organizado pela Seguinte, selo do editora Companhia das Letras, ocorre em meio à pandemia.

Diferentemente do ano passado, as lives da programação não ocorrerão no YouTube, e sim na própria plataforma do evento, que imita um palco presencial.

​O festival, que é gratuito e pode ser explorado via inscrições no site, oferece ao visitante um mapa dos espaços, que incluem a participação do selo Suma e das editoras Alt, Autêntica, HarperCollins Brasil, Nacional, Planeta e Rocco.

Nos estandes, que direcionam os visitantes a outros sites, serão vendidos livros com desconto.

A edição deste ano traz lives com debates sobre temas como astrologia e representatividade LGBTQIA+. Haverá ainda sessões de autógrafos digitais, nas quais os leitores poderão conversar brevemente com os autores.

Entre os destaques de lives internacionais, há nomes como Leah Johnson, de "Espere Até me Ver de Coroa", Rachel Hawkins, de "Sua Alteza Real", Elizabeth Acevedo, de "Agora que Ele se Foi", e Ibi Zoboi e Yusef Salaam, de "Socando ao Ar".

Já entre os escritores nacionais que aparecem na programação do evento, estão Paula Pimenta, da série "Fazendo Meu Filme", Juan Jullian, de "Querido Ex", e Vitor diCastro, de "Inferno Astral".

Os leitores poderão navegar ainda por uma cabine de fotos, que inclui filtros de edição e opção de publicação nas redes sociais, um letreiro do evento, e mesas de uma cafeteria num terraço, onde é possível ter bate-papos com qualquer pessoa.