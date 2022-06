Flip confirma datas da edição deste ano, que volta a ser presencial, em Paraty

Pela primeira vez na história, a Flip teve um tema geral para a festa, em vez de um autor homenageado. A programação girou em torno da relação da literatura com as plantas e as florestas. Também foi inédita a curadoria feita por cinco intelectuais de diversas áreas, quando tradicionalmente uma pessoa era convidada para ocupar a posição.

A informação foi divulgada neste sábado (4) nas redes sociais do evento. Ainda não há detalhes sobre as mesas de debates, os nomes convidados ou quem fará a curadoria.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, confirmou as datas para a edição deste ano, que vai ocorrer entre os dias 23 e 27 de novembro. Depois de dois anos sendo realizada virtualmente, por conta da pandemia de Covid-19, ela retorna às ruas e praças de Paraty, no Rio de Janeiro.

