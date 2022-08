Flip confirma Cida Pedrosa, poeta vencedora do Jabuti, como 1ª brasileira da festa

A festa literária volta a acontecer de forma presencial em Paraty, no litoral fluminense, depois de três anos, com um time de curadores que reúne a editora gaúcha Fernanda Bastos, a pesquisadora baiana Milena Britto e o professor Pedro Meira Monteiro, que ensina literatura brasileira na Universidade Princeton, nos Estados Unidos.

Pedrosa ganhou o prêmio de livro do ano do Jabuti por seu "Solo para Vialejo", um longo poema que costura suas raízes familiares, publicado pela Cepe Editora. No mesmo ano foi eleita vereadora no Recife, cidade onde mora.

É a segunda autora confirmada no festival, que acontece de 23 a 27 de novembro, e a primeira brasileira após o anúncio de Saidiya Hartman, pesquisadora americana com trabalho de destaque sobre a diáspora africana e a história das mulheres negras de seu país.

