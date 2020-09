Flávia Viana dá à luz Gabriel, seu primeiro filho com Marcelo Zangrandi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nasceu nesta quarta-feira (16) Gabriel, o primeiro filho do casal Flávia Viana e Marcelo Zangrandi (o humorista Marcelo Ieié). O bebê veio ao mundo na Maternidade Pro Matre, em São Paulo.

Nas redes sociais, Zangrandi publicou que às 5h acordou com uma cotovelada da mulher e "um grito na orelha: 'minha bolsa estourou'". Ele contou também que estava muito emocionado. Horas depois, o humorista postou nos stories do Instagram uma foto que mostra a marca dos pezinhos do filho no seu braço, e um vídeo em que é possível ouvir o choro do bebê.

Flávia e Zangrandi começaram o relacionamento dentro do reality A Fazenda 9, em 2017. Ela saiu como a grande vencedora do programa e faturou o prêmio de R$ 1,5 milhão.

A atriz anunciou a gravidez de Gabriel no Dia das Mães. "Após duas perdas, que serviram para nos fortalecer e nos unir ainda mais, estamos prontos pra receber esse filho com todo amor do mundo! Por enquanto, nos fogem palavras, mas tudo se resume a uma só: felicidade. Um feliz dia das mães para todas as mamães desse mundo!", escreveu ela na época.

O anúncio veio acompanhado de uma foto da ex-BBB com o noivo, o humorista Marcelo Zangrandi, e a filha, Sabrina, fruto de seu relacionamento anterior.