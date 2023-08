'Fiz a bariátrica por amor a mim', diz Jojo Todynho

Quando fez o procedimento, Jojo pesava 140 quilos. Ela precisou perder 20 antes da cirurgia que aconteceu no dia 8 de agosto e durou uma hora e quinze minutos. A equipe médica optou pela videolaparoscopia, técnica considerada pouco invasiva. O médico da funkeira, João Branco, explicou que 90 por cento do estômago foi removido.

RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - Jojo Todynho fez a bariátrica há quase duas semanas e os 10 quilos a menos já fazem a cantora se sentir mais animada com o processo de emagrecimento, que optou se submeter há quatro meses. Além de ter alguns gatilhos com relação a dores no corpo por causa da participação na Dança do Famosos doo Domingão com Huck, a vontade de ser mãe pesou na decisão pela cirurgia.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.