Final da 10ª temporada de 'The Walking Dead' será exibido no domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 10ª temporada de "The Walking Dead" chega ao fim no domingo (4), e os fãs brasileiros poderão conferir o episódio em simultâneo à exibição nos Estados Unidos (como vem ocorrendo com a série). Ele irá ao ar pelo Star Channel e pelo Star Hits 2, a partir das 22h30.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.