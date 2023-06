Filme sobre música amazônica com Dona Onete e Manoel Cordeiro vence festival In-Edit

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Terruá Pará", de Jorane Castro, sobre a diversidade da música amazônica, venceu o festival In-Edit Brasil 2023. Com isso, o longa será projetado na edição da mostra em Barcelona, com a presença da diretora. Seu trabalho destaca artistas como Dona Onete, Manoel Cordeiro, Pio Lobato e outros.

"Peixe Abissal", de Rafael Saar --que mostra o submundo gay e pornográfico para compor um perfil do compositor Luís Capucho--, ficou com a menção especial do júri.

Integraram o time o diretor Affonso Uchôa, a jornalista Elisabete Pacheco, a coordenadora da programação de cinema do Cinesesc, Graziela Marcheti, a diretora e produtora de cinema e de filmes publicitários Joyce Prado, e o jornalista, músico e poeta Rodrigo Carneiro.

Segundo avaliação do júri, "Terrua Pará" foi escolhido por "mostrar a cara menos conhecida, porém mais emblemática, do Brasil utilizando uma linguagem cinematográfica de grande beleza. A união entre o entorno natural e as diferentes manifestações musicais apontam o Pará como o futuro da música brasileira".

O festival apresenta ainda suas últimas sessões entre 26 e 28 de junho. São nove títulos, incluindo os vencedores: "La Danza de Los Mirlos", de Álvaro Luque, "CAN and Me", de Michael P. Aust, "Personality Crisis: One Night Only", de Martin Scorsese e David Tedeschi, "Lupicínio Rodrigues - Confissões de um Sofredor", de Alfredo Manevy, "Carmine Street Guitars", de Ron Mann, "Terruá Pará", "Peixe Abissal" e "Villa-Lobos em Paris", de Alexandre Guerra e Marcelo Machado.

"Chic Show", documentário de Emílio Domingos e Felipe Giuntini, sobre um dos mais importantes bailes da cidade de São Paulo, terá uma sessão gratuita no cinema na região central de São Paulo.