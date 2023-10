Filme-show 'Taylor Swift - The Eras Tour' tem hits de todos os álbuns

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme-show "Taylor Swift: The Eras Tour", com estreia marcada para o dia 3 de novembro no Brasil, ganhou suas primeiras sessões nos Estados Unidos e, com isso, os fãs começaram a divulgar a tracklist da produção. Conforme levantado pela revista Variety, o longa tem uma duração de 2 horas e 45 minutos e reúne faixas de todas as fases da artista pop.

O show em formato audiovisual é considerada um compilado das apresentações da "The Eras Tour", que já chegou a registrar performances com 3 horas e 25 minutos de duração. Alguns fãs estão desapontados por não terem todas as músicas regulares do setlist, mas o filme é composto por 40 das 45 músicas da listagem padrão.

Uma das exceções é "Long Live", que faz uma aparição no filme, mas não em uma interpretação ao vivo. "Long Live (Taylor's Version)" toca nos créditos finais, que também incluem uma combinação de imagens dos fãs e erros de ensaio.

TRACKLIST DO FILME 'TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR'

ERA 'LOVER'

"Miss Americana & the Heartbreak Prince"

"Cruel Summer"

"The Man"

"You Need to Calm Down"

"Lover"

ERA 'FEARLESS'

"Fearless"

"You Belong With Me"

"Love Story"

ERA 'EVERMORE'

"Willow"

"Marjorie"

"Champagne Problems"

"Tolerate It"

ERA 'REPUTATION'

"...Ready for It?"

"Delicate"

"Don't Blame Me"

"Look What You Made Me Do"

ERA 'SPEAK NOW'

"Enchanted"

ERA 'RED'

"22´"

"We Are Never Ever Getting Back Together"

"I Knew You Were Trouble"

"All Too Well (10 Minute Version)"

ERA 'FOLKLORE'

"The 1"

"Betty"

"The Last Great American Dynasty"

"August"

"Illicit Affairs"

"My Tears Ricochet"

ERA '1989'

"Style"

"Blank Space"

"Shake It Off"

"Wildest Dreams"

"Bad Blood"

SET SURPRESA

"Our Song," (tocado com violão)

"You're on Your Own, Kid," (tocado no piano)

ERA 'MIDNIGHTS'

"Lavender Haze"

"Anti-Hero"

"Midnight Rain"

"Vigilante Shit"

"Bejeweled"

"Mastermind"

"Karma"

CRÉDITOS FINAIS

"Long Live (Taylor's Version)"