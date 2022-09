Filho de roqueiro, João Gomes quer surpreender Rock in Rio com o piseiro

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - João Gomes, 20, não vê a hora de subir ao palco. Afinal, não é um palco qualquer, mas o do Rock in Rio. Anunciado oficialmente como uma das atrações há cerca de dez dias, ele se surpreendeu com o convite, já que será o primeiro representante do piseiro a se apresentar no festival. "Ainda estou em êxtase e louco para chegar a hora do meu show. Vai ser muito massa", afirma.

O cantor, que tem dois anos de estrada, não revela o setlist da apresentação marcada para domingo (4), mas já adianta que pretende incluir algumas surpresas para o público mais heterogêneo. "Não tenho muita noção de como a galera vai reagir", abre o jogo o cantor, que parece tranquilo caso seja rejeitado pelos roqueiros.

"Vai estar tudo certo. O que eu quero é que as pessoas conheçam o João Gomes, o piseiro e o forró. Que lugar melhor que o Rock in Rio para isso, mulher?", questiona o cantor, querendo saber se a repórter vai ver a sua apresentação. "Depois, você me fala o que achou e ouviu?", pede.

Filho de um roqueiro e ex-skatista, João tem uma playlist "eclética da gota". Ele curte rock, rap, funk, axé, samba e MPB. "Eu escuto tudo mesmo. Cresci ouvindo Queen, Depeche Mode e aquele grupo (canta de forma incompreensível)... Não sei cantar inglês, não", ri de si mesmo.

"Geralmente quem gosta de forró, ouve forró e pronto, mas eu canto e acredito que por cantar, preciso buscar também outros estilos, conhecer outras culturas", observa o pernambucano da cidade de Serrita, mas que cresceu em Petrolina, interior do estado.

João quer ver alguns shows do festival. Um deles é do amigo L7nnon com quem pretende fazer uma parceria em breve. Mas, piseiro e rap combinam? "Música é música e tem o poder de ajudar qualquer pessoa emocionalmente. Quando a parceria envolve amizade e admiração fica mais fácil. Tenho uma amizade bacana com ele, com a Vanessa da Mata e com o Tarcísio do Acordeon e ainda quero fazer mais parcerias de coração, sabe? As coisas fluem melhores", adianta.

Na quinta-feira (1º), João Gomes apresentou a primeira faixa do DVD "Acredite", gravado no mês passado no Marco Zero, em Recife, Pernambuco. Já conhecida do público, "Eu tenho a Senha" foi a música escolhida para dar o start ao projeto. "É um trabalho que eu tenho muito orgulho. Sem palavras", diz.