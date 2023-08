Filho de Léa Garcia, morta aos 90, se emociona com homenagem em Gramado

Em Gramado, Léa recebeu o Kikito, prêmio máximo do festival, pelo trabalho nos filmes "Filhas do Vento", "Hoje tem Ragu" e "Acalanto".

Léa estava na cidade desde sábado e compareceu a estreias do festival, como a do novo filme de Kleber Mendonça Filho, "Retratos Fantasmas". Sentou ao lado de Laura Cardoso, que vai receber a mesma honraria destinada à atriz na sexta-feira (18).

"As pessoas queriam parar o festival, eu falei 'não', é o desejo dela. Léa nasceu no palco, ela ama o palco, ama o teatro, ama o TV, o cinema", afirmou. "Ela deixa um legado a muitos que estão começando, aos que guerrearam, que guerreiam, a nós da cultura. Eu só tenho uma coisa a falar que ela falaria: não desistam!, não desistam!"

A artista seria homenageada por toda sua obra com o prêmio Oscarito, às 20h. A organização do evento havia decidido adiar a homenagem, mas Marcelo optou por subir no palco do Palácio dos Festivais em deferência à mãe. Emocionado, de roupa branca e óculos escuros, disse que jamais dormiria tranquilo se não recebesse o prêmio.

GRAMADO, RS (FOLHAPRESS) - Marcelo Garcia, filho da atriz Léa Garcia, recebeu nesta terça-feira, dia 15, no Festival de Cinema de Gramado o prêmio que seria entregue à sua mãe, que morreu pela manhã aos 90 anos após um infarto agudo do miocárdio.

