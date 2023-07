Filho de Gugu vai ao Altas Horas e Serginho Groisman diz que quer ser como o pai

Na batalha pelo patrimônio de cerca de R$ 1 bilhão do apresentador, a existência da união estável entre ele e Rose Miriam é o grande foco da disputa, que ganhou novos desdobramentos quando um comerciante apareceu dizendo ser um filho perdido do comunicador.

Na briga pela herança de Gugu, ao contrário das irmãs, as gêmeas Sofia Liberato e Marina Liberato, João se posiciona ao lado da tia Aparecida Liberato e contrário à mãe, Rose Miriam, que quer ter sua união com o apresentador reconhecida pela Justiça.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Augusto Liberato, filho de Gugu, gravou esta semana o programa Altas Horas, da TV Globo, e o apresentador Serginho Groisman compartilhou imagens no Instagram dizendo que o jovem deve seguir os passos do pai como comunicador.

