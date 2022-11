Filho de Gal Costa assume que só entendeu que a mãe era uma das maiores cantoras do Brasil durante o velório

Gabriel contou também que o seu estilo musical era diferente de Gal Costa. "As músicas que eu ouvia, ela não gostava muito, não. É funk, é trap, música totalmente diferente de MPB. Às vezes eu colocava uma música que nós dois gostávamos. 'Estratosférica' foi o álbum que eu mais gostei da minha mãe. Eu botava de vez em quando as músicas dela pra gente escutar. Aí chegava no escritório que ela estava com a música e a gente começava a escutar junto", finalizou Gabriel.

O jovem revelou também que Gal gostava de ser chamada de "mãe". "Nem Gal Costa, nem patroa, nem coroa. Nada. Eu falava: 'E aí, coroa? E aí, minha chefe? Ela não gostava. Ela gostava que chamasse ela de mãe", disse Gabriel que assumiu também para a repórter Ana Carolina Raimundi que só agora entendeu que a sua mãe era uma das maiores cantoras do Brasil. "Eu só tinha a visão de que ela é minha mãe e só minha. Juro que eu não tinha visão da dimensão dela como cantora. Eu só percebi isso no velório dela", explicou ele.

