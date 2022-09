Filho bastardo de Arnold Schwarzenegger participa do Dancing with the Stars

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Joseph Baena, 24, filho de um relação extraconjugal do ator Arnold Schwarzenegger, 74, vai participar da 31ª temporada do Dancing With the Stars. Nesta semana, publicou uma foto segurando a bailarina que dança com ele na competição.

Com 380 mil seguidores no Instagram, Baena costuma postar fotos fazendo poses do pai em sua premiada carreira como fisiculturista. O jovem é fisiculturista, corretor de imóveis e aspirante a ator.

Em julho, Baena disse ao Daily Express que trabalha como corretor de imóveis porque o pai se recusa a bancar seus gastos após terminar a faculdade.

"Sou muito grato por meu pai ter me ajudado a terminar a faculdade. Mas logo quando a faculdade acabou ele falou 'você está por sua conta'", disse o jovem ao podcast Unwaxed. Schwarzenegger é dono de uma fortuna de US$ 400 milhões (cerca de 2,2 bilhões de reais).

O jovem é fruto do relacionamento extraconjugal do ator com sua ex-governanta Mildred Baena, que culminou no fim do casamento do ator com a apresentadora de TV Maria Shriver, mãe de outros quatro filhos de Schwarzenegger, em 2011. Mildred foi empregada da família por 20 anos e se aposentou quando o caso foi exposto.

"Acho que foi a coisa mais estúpida que fiz em todo o relacionamento. Foi terrível. Eu causei uma dor tremenda em Maria e uma dor inacreditável nas crianças", disse Schwarzenegger em 2012 ao programa 60 Minutes.