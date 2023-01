Filhas e viúva homenageiam Pelé um mês após a morte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As filhas de Pelé, Kely e Flávia Nascimento, e a viúva Márcia Aoki usaram as redes sociais neste domingo (29) para homenagear o rei no dia em que completa um mês da sua morte em decorrência de um câncer de cólon. Elas falaram da dificuldade ainda de assimilar a perda do rei e das saudades que sentem.

A viúva usou o Instagram de Pelé para postar uma carta aberta falando da falta que sente dele e que seu amor nunca morrerá. Ela disse que queria um pouco mais de tempo com o marido e que ainda levará um tempo para superar a perda.

"Apesar de saber que este é um destino inevitável para todos nós, para mim a constatação que esse momento chegou é o sentimento de um espaço vazio, de ausência que me pressiona o peito", escreveu Márcia, que era casada com Pelé desde 2016.

A filha Kely postou uma série de fotos de momentos com o pai -na maioria eles estão sorrindo- para lembrar de um mês da perda do rei. "Hoje e sempre, obrigada por ter dividido comigo nosso senso de humor, nossa cabeça enorme, nosso otimismo, nossa habilidade de tirar prazer das coisas simples da vida, nossa ética de trabalho, nosso amor de hotel, aeroporto e avião", escreveu Kely na legenda. "Amor e saudades infinitas."

Flávia também postou uma foto de Pelé e falou que ainda é muito difícil assimilar a morte do pai. Ela relembrou da participação, ao lado da irmã Kely, da homenagem feita ao rei na final da Supercopa, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no sábado (28). Elas entraram em campo segurando as taças das três Copas do Mundo que ele conquistou -em 1958, 1962 e 1970.

"Não existe palavras, forma de explicar o tamanho da emoção, orgulho e responsabilidade que sentimos. Te prometo que o seu legado é nossa missão agora. Que orgulho que temos por você aonde estiver, seja o orgulho que terá de nós. Saudades monstra", escreveu Flávia.