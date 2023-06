Filhas de Gugu Liberato se reúnem com a mãe em São Paulo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - As filhas de Gugu Liberato, Marina e Sofia, 19, se reuniram com a mãe, Rose Miriam, em São Paulo, na noite desta segunda-feira (19), e divulgaram na rede social.

As gêmeas posaram com a médica para uma foto divulgada no Instagram. Na imagem, as três aparecem de pé em um cômodo social. Marina e Sofia escreveram na legenda do post: "Primeira noite em São Paulo".

Nos stories do Instagram, as duas mostraram um prato de comida, mostrando que foram a um restaurante francês e contemporâneo na capital paulista.

Nos comentários, os seguidores elogiaram o encontro entre as três. "Cuidem bem da sua mãe como estão fazendo. Parabéns!", disse uma seguidora. "Lindas! Parabéns, meninas, estão dando um exemplo de caráter, cuidando e defendendo quem lhes trouxe ao mundo. Desejo muita luz para as três e que saiam vitoriosas dessa batalha", afirmou outra. "Lindas!!! Marina e Sofia, parabéns por cuidar tão bem da mãe de vocês", comentou mais uma.

DISPUTA PELA HERANÇA DO PAI

Gugu morreu em novembro de 2019 e, desde então, sua família disputa a herança, avaliada em R$ 1 bilhão.

O apresentador escreveu um testamento em 2011 deixando 75% do seu patrimônio para os três filhos e os 25% restantes para os cinco sobrinhos. Aparecida Liberato, irmã dele, foi nomeada inventariante e cuidadora das filhas mais novas de Gugu, que na época eram menores de idade.

Excluída da divisão, Rose Miriam argumenta que tinha uma união estável com Gugu. Ela nunca se casou com o apresentador e terá direito a uma parte da herança caso a ligação seja reconhecida pela Justiça. O processo dividiu os filhos do casal.As gêmeas Marina e Sofia Liberato, 19, foram emancipadas aos 17 anos e passaram a apoiar a mãe na batalha judicial. Em vídeo vazado em 2021, as filhas de Gugu dizem que a tia mentia para elas e reclamam da forma como Aparecida as tratava após a morte do apresentador.João Augusto Liberato, 21, afirma que a mãe está manipulando suas irmãs e defende que a tia seja mantida como administradora da herança: "Assim era a vontade de meu pai e acredito que todos deveriam respeitá-la, porque se amanhã herdarmos algo, será fruto exclusivo de seu trabalho", disse em texto encaminhado ao jornalista Lauro Jardim.

Além de Rose, o chef de cozinha Thiago Salvático, 33, também pediu o reconhecimento de uma união estável com Gugu. Ele diz que teve um relacionamento de nove anos com o apresentador. O pedido foi feito em maio de 2020 e, no mês seguinte, ele anunciou que havia desistido da briga pela herança. Em janeiro deste ano, a Justiça negou o reconhecimento da suposta união estável, e Thiago disse no Instagram que pretende provar a relação por uma questão de honra.