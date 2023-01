Filha de Pedro Scooby e Cíntia Dicker passa por nova cirurgia durante a madrugada

Essa é a primeira filha de Scooby e Cíntia, que estão juntos desde 2020. Ele, porém, já é pai de três filhos: Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, 6, do relacionamento anterior com Luana Piovani.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aurora, filha recém-nascida de Pedro Scooby e Cíntia Dicker passou por outra cirurgia, a terceira desde que nasceu, no fim de dezembro. Por meio do Instagram, o surfista postou a foto de um terço e agradeceu pelas orações que está recebendo.

