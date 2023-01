Filha de Juliano Cazarré tem alta após 7 meses internada

Maria Guilhermina nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara, e passou por várias cirurgias desde o nascimento, em 21 de junho do ano passado.

"Que alegria"! Letícia, um dia muito feliz! Viva Nossa Senhora de Guadalupe!", disse a jornalista Glenda Kozlowski. "Me emocionei com a luz! Será linda a jornada, parabéns guerreiras e missionárias", comentou a atriz Maitê Piragibe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maria Guilhermina, filha do ator Juliano Cazarré e da jornalista Letícia, recebeu alta neste domingo (29) após sete meses internada tratando uma cardiopatia congênita rara. O casal compartilhou a boa notícia nas redes sociais e disseram que já estão em casa com a filha.

