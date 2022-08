Filha de Juliano Cazarré retorna à UTI para fazer cateterismo e colocar stent

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A filha do ator Juliano Cazarré, Maria Guilhermina, que tem pouco mais de um mês de vida, precisou retornar ao hospital e ser internada na UTI na madrugada deste sábado (13) para passar por um procedimento de cateterismo e colocar um stent no coração. Ela já havia sido internada e recebeu alta no começo deste mês, mas teve pioras na saturação do oxigênio.

A notícia foi dada pela esposa do ator, Leticia Cazarré, em um post no Instagram. "Ontem nossa pequena Maria Guilhermina voltou para a UTI inesperadamente. Ela estava bem, mas a saturação baixou, começou a oscilar e nossos (super!) médicos ligaram o sinal amarelo e preferiram internar para cuidar dela de perto. Graças a Deus, porque ela precisou mesmo de um cateterismo e de um stent, mas agora passa muito bem!"

"Depois de uma noite em claro e um dia de muito carinho pra que ela aguentasse muitas horas em jejum, intubação, procedimento e extubação, agora nós duas só queremos ficar juntas e dormir...", finalizou.

Maria Guilhermina nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara, e passou por uma cirurgia logo depois do nascimento, em 21 de junho. Ela ficou internada até o dia 1º de agosto, quando recebeu alta e pôde ir para casa com os pais.