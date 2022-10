Filha de Juliano Cazarré passará por traqueostomia nesta quinta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maria Guilhermina, filha caçula do ator Juliano Cazarré, 42, irá passar por uma traqueostomia nesta quinta-feira (20), em São Paulo. A cirurgia consiste em fazer uma abertura na parede da traqueia para facilitar a entrada de oxigênio para o paciente conseguir respirar.

A bebê faz 4 meses nesta sexta-feira (21). Guilhermina nasceu com um problema raro no coração, a anomalia de Ebstein, e já passou por diversas cirurgias. "Posso dizer, sem medo de exagerar, que você tem o coraçãozinho mais amado desse Brasil", escreveu Letícia Cazarré, esposa do ator.

"Menininha dos olhos de Deus, como bem disse uma amiguinha paciente aqui da UTI. Amanhã será um dia de novos desafios, nossa pequena vai passar por uma traqueostomia, mas tenho certeza de que vai vencer, como fez até hoje", completou ela, em uma publicação feita nesta quarta-feira (19).

No final de setembro, a caçula da família passou por outro procedimento cirúrgico. Na ocasião, a mãe da bebê celebrou o resultado da cirurgia. "A cirurgia foi um um sucesso, graças a Deus e aos melhores médicos do Brasil. Ainda não entrei na UTI de volta, mas já vi a Maria Guilhermina saindo do centro cirúrgico e conversei com os cirurgiões."

Casados a mais de 10 anos, Leticia e Cazarré, que interpretava o peão Alcides no remake da novela "Pantanal" (Globo), são pais também de outros cinco filhos: Vicente, de 12, Inácio, de 9, e Gaspar, de 3 e Maria Madalena, de 1.