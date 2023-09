Filha de Flavia Alessandra expõe ataques sobre a aparência nas redes

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Giulia Costa, 23, fez um desabafo nas redes sociais após sofrer vários ataques sobre sua aparência. A atriz expõe os comentários maldosos que tem recebido fazendo comparações com a sua mãe Flávia Alessandra. A também atriz lamentou o episódio em um vídeo com imagens do seu corpo intercalando com cenas da natureza como ondas do mar, montanhas e vulcões.

