Filha de Faustão lança primeiro álbum solo





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filha mais velha de Faustão, a cantora Lara Silva, 26, está lançando seu primeiro álbum solo nesta sexta-feira (26), em um show no Blue Note, em São Paulo.

O trabalho, intitulado "No Mundo da Lua" tem onze músicas, dez delas autorais e uma que a cantora ganhou de Zeca Baleiro.

Em entrevista ao Estadão, Lara contou que canta desde os 12 anos, mas que ainda se considera uma pessoa tímida. "Nunca me senti tão vulnerável, mas tão confiante ao mesmo tempo. Essa é uma combinação muito boa para um artista", falou.

"É uma realização me colocar em risco e, ao mesmo tempo, saber que me preparei para isso. Trabalhei muito vocalmente e encontrei a confiança de compor as letras sozinha", completou.

Antes de debutar o álbum, Lara já tinha lançado EP "Faíscas" e algumas faixas no YouTube. O novo trabalho mistura pop, rock e referências como Rosalía, Marina Sena e Liniker.

SAÚDE DE FAUSTÃO

Sobre o momento delicado que a família está vivendo, com Faustão se recuperando de dois transplantes de órgãos, Lara diz que enfrenta "com naturalidade".

"Meu pai já me deu tanta coisa! Meu papel como filha é dar todo o suporte que eu posso. A vida é isso. Há momentos de realizações profissionais em meio a uma situação superdelicada. São contrastes. Não tenho controle sobre isso", diz.

Fausto Silva também é pai de João, 21, e Rodrigo, 16. Ele recebeu alta na última quinta-feira. (28), após passar por transplantes de fígado e rim.