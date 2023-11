Filha de Ana Maria Braga dá à luz quarto filho em casa

Mariana é mãe de Joana, de 12 anos, e Maria, de 9 anos, frutos de seu relacionamento anterior com Paschoal Feola. Além disso, ela também tem uma filha de 2 anos chamada Varuna, resultado de seu atual relacionamento com Badarik González, um professor de yoga colombiano.

"Nascer no mundo; quanta coragem. Um parto não é nada perto da decisão de estar aqui. (...) Seja muito bem-vinda, filha minha; já amparada pela energia dos seus que são muitos" escreveu Mariana. "Chegou no conforto de sua casa, numa madrugada escura, calma e serena; cheia de estrelas brilhantes a te saudar e zelar".

