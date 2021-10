Filha de Alec Baldwin discute com comentarista que chamou pai de assassino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ireland Baldwin, 26, filha do ator Alec Baldwin, 63, com Kim Basinger, ficou irritada na segunda-feira (25) com as postagens nas redes sociais feitas pela comentarista conservadora Candace Wens, que politizou o disparo acidental no set de "Rust". O incidente matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e o diretor Joel Souza ferido, na última quinta-feira (21).

"Alec Baldwin passou quatro anos se dedicando a pintar Donald Trump e seus apoiadores como assassinos do mal. O que aconteceu com Alec seria um exemplo de justiça poética se não fosse pelos próprios inocentes que foram assassinados por ele. Ore por suas famílias. Tão triste", escreveu Candace.

A filha do ator compartilhou as postagens de Candace no Instagram e disse que Candace é o "ser humano mais nojento, odioso e canceroso" que já conheceu. "Independentemente de suas opiniões sujas na maioria das vezes, o fato de que você desrespeita a vida de uma mulher que foi morta acidental e tragicamente. Que vergonha. Sim, vou prosseguir e fazer uma pausa no Instagram. Tenho vergonha de [respirar] o mesmo ar que esta mulher", escreveu a modelo.

Ireland continuou dizendo que não dá a mínima se a pessoa é republicana e vacinada. Ela afirmou que apoia muitos valores republicanos e liberais. "Mas nós não estamos debatendo máscaras e vacinas e aborto e direitos trans aqui. A vida de uma mulher foi perdida."

A modelo disse que as postagens de Candace, sua falta de informação e ignorância estão prejudicando as pessoas. "Você e aquele canalha Jack Posobiec não têm a menor ideia do que estão falando geralmente e nunca fazem. Opinião das pessoas, mas se você apoia esses palhaços absolutos, por favor, não me siga mais. Eu imploro ", disse Ireland.

A filha de Baldwin disse ainda que não quer seguidores com posicionamentos de Candace. "Se você simplesmente não respeita as pessoas ... deixe de me seguir. É tão simples. Pare de me seguir se você não apoia os direitos das mulheres. Pare de me seguir se você não suporta direito trans. Direitos LGBTQ como um todo. Direitos humanos.

Ela finalizou dizendo que se a pessoa está tentando difamar seu pai pelo tiro acidental pode deixar de seguir suas redes sociais. "Mas realmente aperte o botão de parar de seguir se você está tentando difamar meu pai e tuitar essas declarações horríveis sobre esta situação trágica. Parte meu coração que as pessoas sejam tão odiosas e ignorantes", desabafou.

Candace respondeu em suas redes sociais de forma mais ácida às críticas da modelo. "Ireland Baldwin está em minhas DMs porque não me sinto mal por seu pai psicopata. Sinta-se mal pela vítima, não por Alec. Ele sempre foi um predador em Hollywood que foi dispensado", disse, compartilhando a discussão com a modelo no DM da rede social.