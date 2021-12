'Ficha vai caindo aos poucos', diz Vladimir Brichta sobre trabalhar com a filha Agnes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Vladimir Brichta, 45, parece ainda não acreditar que ele atua ao lado da filha, Agnes, 24, em "Quanto Mais Vida, Melhor!". Essa é a estreia dela na TV.

"É uma alegria. Quando eu soube que minha filha iria fazer a novela, porque convidaram ela para o teste, e de repente ela lá, é uma alegria tremenda", disse em entrevista ao Altas Horas do último sábado (18).

"Poder trabalhar com filho, as fichas caem diariamente. Com a novela no ar, cai diferente, vai caindo aos poucos. Muito lindo ver como ela começou a novela, com pouquíssima experiência, e ver quando termina. Como cresceu ao longo do tempo", emendou.

De acordo com o pai coruja, a jovem é muito dedicada ao trabalho e comprometida, mas as cobranças por parte dele continuam. "O talento é dela, as pessoas vão julgar. Mas o que eu posso dizer é que o compromisso com o ofício é bonito", destacou.

Mas não é só com ele que Agnes troca figurinhas sobre o ofício. "Às vezes ela [filha] vem me perguntar algumas coisas. [Eu digo] Você não quer perguntar para [Adriana Esteves], não? Ela sabe melhor do que eu", brincou.

Na história, Agnes faz Martina, que coincidentemente também é a primogênita de Neném (Brichta). A jovem atriz, que faz teatro desde 2012 e protagonizou o curta "Náusea' (2019), é fruto da união de Vladimir com a cantora Gena Karla Ribeiro, morta em 1999.