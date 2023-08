Festival Palco Giratório do Sesc, em SP, terá teatro, circo e dança a preços populares

Your browser does not support the video tag.





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Considerado um dos principais festivais de artes da cidade de São Paulo, o Palco Giratório do Sesc São Paulo celebra 25 anos de trajetória neste ano com o anúncio de 14 espetáculos de três linguagens diferentes: teatro, circo e dança.

Marcando o retorno do projeto ao formato presencial após dois anos com transmissões online devido à pandemia de Covid-19, o Palco Giratório será distribuído em sete espaços da rede ao redor da cidade. Na estreia, na sexta-feira (4), o Sesc Avenida Paulista recebeu o espetáculo circense "Provisoriamente Não Cantaremos o Amor", da Traço Cia. de Teatro, de Santa Catarina, que trabalha com a interatividade com o público para buscar o riso.

A programação segue no sábado, no Sesc 24 de Maio, com "Senhora P", espetáculo protagonizado por Adriana Lodi, do Distrito Federal, que discute temas como a violência contra a mulher e os abusos em espaços públicos e privados.

A programação da 25ª edição do Palco Giratório vai de encontro à valorização do que a diretora de programas sociais do Sesc, Janaína Cunha, chama de "demandas de nosso tempo histórico, como a atenção a desigualdades estruturais que foram agravadas em um momento de crise econômica, sanitária e social como o que vivemos", diz em referência à pandemia.

Ao todo, são 12 estados brasileiros contemplados no festival, que dá preferência a obras que retratem questões ligadas à negritude e aos povos originários, como "Cuidado com o Neguim", do carioca Kelson Succi, que narra a história de um jovem negro que deixa o morro e precisa lidar com o racismo estrutural do asfalto no dia a dia, que se apresenta no Sesc Av. Paulista, e "Imalẹ̀ Inú Ìyágbà", da paulista Adnã Ionara no Sesc Santana, na zona norte.

"O processo de curadoria vem reelaborando sucessivos recortes que dizem um pouco sobre o que somos e o que pretendemos ser. São tentativas de entender como um Brasil em movimento é grande demais para ser totalmente visto ou pautado", diz Cunha.

Com ingressos que podem ser grátis a depender da unidade, ou variar de R$ 10 a R$ 40, o projeto conta com uma programação em que ainda se destacam obras de estados como o Ceará (o infantil "Iracema", baseado no romance de José de Alencar), Pernambuco ("Narrativas Encontradas numa Garrafa PET na Beira da Maré") Tocantins ("Ninho"), Rio Grande do Sul ("Preta Mina: O Fim do Silêncio, o Eco do Incômodo"), Piauí ("Luna de Miel"), Paraná ("Vikings e o Reino Saqueado"), além do Mato Grosso ("O Adeus de Maria").

A programação conta ainda com uma obra vencedora do Prêmio Shell, o sucesso "A Invenção do Nordeste", do grupo Carmin, original do Rio Grande do Norte. Entre as unidades da rede Sesc selecionadas para o festival estão Bom Retiro, Belenzinho, Campo Limpo, Interlagos, Santana, 24 de Maio e Avenida Paulista.

Veja abaixo a programação completa do festival Sesc Palco Giratório 25 anos:

*

24 DE MAIO

Senhora P

Dias 05 e 06/08. Sábado, 20h. Domingo, 18h.

Ingressos: R$40

r. 24 de Maio, 109, República

AVENIDA PAULISTA

Provisoriamente Não Cantaremos o Amor

Dias 04 e 05/08. Sexta e sábado, 20h.

R$30

Cuidado com Neguin

Dias 16 e 17/8. Quarta e quinta, 20h.

R$30

av. Paulista, 119, Bela Vista

BELENZINHO

Iracema

Dias 5 e 6/8. Sábado e domingo, 17h. AL

R$25

Grátis para crianças até 12 anos

Cartas para Mercedes

Dias 17 e 18/8. Quinta e sexta, 21h30. AL

R$30

r. Padre Adelino, 1000, Belenzinho

BOM RETIRO

Narrativas Encontradas numa Garrafa Pet na Beira da Maré

Dias 11 e 12/8. Sexta e sábado, 20h.

R$40

Luna de Miel

Dias 19 e 20/8. Sábado, 20h. Domingo, 18h.

R$40

Preta Mina: O Fim do Silêncio, o Eco do Incômodo

Dias 25 e 26/8. Sexta e sábado, 20h.

R$40

Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

CAMPO LIMPO

Clássicos de Palhaços

Dias 18 e 19/8. Sexta e sábado, 16h.

Grátis

Vikings e o Reino Saqueado

Dias 26 e 27/8. Sábado e domingo, 16h.

Grátis

r. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120, Vila Prel

INTERLAGOS

O Adeus de Maria

Dias 12 e 13/8. Sábado, 16h. Domingo, 15h.

Grátis com ingressos distribuídos com 1h de antecedência

av. Manuel Alves Soares, 1100, Parque Colonial

SANTANA

Ninho

Dias 5 e 6/8. Sábado, 20h. Domingo, 18h.

R$40

A Invenção do Nordeste

Dias 10 e 11/8. Quinta e sexta, 20h.

R$40

Acessibilidade: Libras no dia 11/8.

Imalè Inú Ìyágbà

Dias 24 e 25/8. Quinta e sexta, 20h.

R$40

av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana